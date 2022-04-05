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Российские оккупанты пытали и убили 6 мирных жителей в Буче и пытались их сжечь, - Офис ГПУ. ФОТО
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В Буче оккупанты пытались сжечь тела 6 убитых мирных жителей. Начато расследование.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Офис ГПУ.
"Бучанская окружная прокуратура приступила к уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Во время оккупации города Буча военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, в нарушение норм международного гуманитарного права, убили гражданских и с целью сокрытия преступления подожгли их тела.
В ходе следственных действий установлено, что на телах погибших есть следы насильственной смерти и пыток.
На месте работают прокуроры Бучанской окружной и Киевской областной прокуратуры совместно с работниками полиции. Принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления. Досудебное расследование продолжается", - отмечается в сообщении.