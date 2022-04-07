Одесская таможня одела 122-ю бригаду теробороны в костюмы Brioni, Versace, Shanel, Armani, и куртки и джинсы Louis Vitton, Prada, Hugo Boss, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины проверяет действия руководителя Одесской таможни Заколодяжного, который без таможенного оформления передал на нужды 122-й одесской бригады териториальной обороны крупную партию брендовой одежды и обуви известных мировых марок.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Впечатляющее уголовное дело расследуется Службой безопасности в Одессе. Проверяются действия руководителя Одесской таможни Заколодяжного, который согласно постановлению Кабмина "О передаче имущества Вооруженным силам" передал без таможенного оформления на нужды 122-й одесской бригады Териториальной обороны, военная часть А 7051, большую партию брендовой одежды и обуви известных мировых брендов указал он.

Бутусов интересуется, почему именно возникла необходимость одевать защитников Одессы в Louis Vitton – неужели бригаде не досталось военной формы?

Читайте: Враг активизирует воздушную разведку в Одесской области, - ОВА

Главред Цензор.НЕТ опубликовал документы, согласно которым общая стоимость переданной теробороне одежды составляет 1 млн 124 тыс. 253 грн. При этом сама одежда недорогая: футболки стоят по 54 грн, ремни – по 14 грн. Возможно, под видом брендовой одежды в Украину завезли подделку. Или настоящую продукцию престижных марок ввезли по заниженной цене.









