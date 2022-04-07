Только из-под завалов двух разбомбленных домов в Бородянке достали 26 тел, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Пока трудно предугадать, сколько жертв российских оккупантов будет в освобожденной Бородянке.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Самый разрушенный город Киевщины: по нему били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами". Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещена кассетная бомба, по обе стороны дороги - сожженная транспортная заряжающая машина "Смерча", а под ней ракета, летящая до 90 километров и несущая смерти и руины", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, сложно предугадать, сколько жертв российской агрессии будет в Бородянке.

"Только из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов извлекли 26 тел. Авиаудары по жилищной инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население - здесь нет ни одного военного объекта", - подчеркнула генпрокурор.

Она подчеркнула, что российские оккупанты целенаправленно уничтожали мирное население: убивали, пытали и насиловали.

"В Мотыжине зверь убил женщину только за то, что она была в черном. Жажда крови украинцев позволяет рашистам расстреливать даже за какую-то не такую одежду. Отца убитой 7 дней держали в сарае с завязанными глазами. Там же в Мотыжине армейская разведка РФ проверяла телефоны людей, выбирая жертв для так называемой денацификации. Руины Бородянки и других близлежащих населённых пунктов разбирают спасатели, а параллельно с ними работают следственно-оперативные группы", - проинформировала генпрокурор.

Прокуроры, полицейские, сотрудники СБУ, эксперты из 5 областей – все собирают доказательную базу военных преступлений РФ для национальных и международных судов. Прибыл в Бородянку и известный эксперт по международному уголовному праву Вейн Джордаш.

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