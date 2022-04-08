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Аэропорт Николаева полностью разрушен. ФОТОрепортаж

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В сети появилось фото разрушенного после обстрелов и сражений международного аэропорта в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости N, снимки разместил фотограф johnniezigger.

На фото видно, что как такового здания аэропорта, на восстановление которого совсем недавно были потрачены миллионы гривен, больше не существует.  Также есть фото интерьера – там сплошные обломки стекла, все разбито.

Состояние взлетно-посадочной полосы не зафиксировано на камеру, однако вряд ли оно лучше.

Напомним, бои в Николаевском аэропорту проходили 7 марта – тогда захватчики смогли зайти на его территорию. Наши воины отбили их.

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Аэропорт Николаева полностью разрушен 01
Аэропорт Николаева полностью разрушен 02
Аэропорт Николаева полностью разрушен 03

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Топ комментарии

  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Твари кацапские, сама живут в дерьме и соседям жить не дают.
  • Andrii Pushkarchuk
    Тварі кацапські! Вас чекає тільки смерть в віках! Горіти вам і на Землі і в Пеклі! Смерть, смерть і тільки смерть вам!
  • Shanna Castellanos 84782519
    Главное ,что Николаев не пал в рашистские руки..а новый ,ещё более красивый аэропорт обязательно будет выстроен
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