Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке. ФОТОрепортаж
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Спасатели продолжают разбирать завалы в освобожденной от рашистов Бородянке.
Об этом в Facebook сообщил Александр Хоменко, передает Цензор.НЕТ.
"Спасатели извлекают из-под завалов тела четырех человек, скрывавшихся в подвале от бомбардировки, Бородянка, 7 апреля 2022 года. Этих людей убила авиабомба, которую русня целенаправленно сбросила на жилой дом 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении.