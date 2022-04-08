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Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке. ФОТОрепортаж

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Спасатели продолжают разбирать завалы в освобожденной от рашистов Бородянке.

Об этом в Facebook сообщил Александр Хоменко, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели извлекают из-под завалов тела четырех человек, скрывавшихся в подвале от бомбардировки, Бородянка, 7 апреля 2022 года. Этих людей убила авиабомба, которую русня целенаправленно сбросила на жилой дом 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

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Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке 01
Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке 02
Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке 03
Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке 04
Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке 05
Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке 06
Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке 07
Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке 08

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