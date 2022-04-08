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"Putin=Stalin", - советский мемориал в Берлине расписали антироссийскими лозунгами. ФОТО

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Неизвестные расписали объекты мемориала советским воинам, погибшим в битве за Берлин в 1945 году, в Трептовпарке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Несколько частей мемориального ансамбля были замазаны краской и лозунгами, где Путина приравнивают к Сталину. Также неизвестные нарисовали символ "Z", который используют российские вооруженные силы в войне в Украине и свастику.

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Putin=Stalin, - советский мемориал в Берлине расписали антироссийскими лозунгами 01
Putin=Stalin, - советский мемориал в Берлине расписали антироссийскими лозунгами 02

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Пуйло больше похож на Гитлера, т.к. прячется в бункере.
    Но когда будет лежать на обоссаном ковре, то сразу станет похож на Сталина.
  • Maxim Ak-Murza
    Чья, интересно, это была идея? Это же для ***** и его стада - комплимент. Бо Гуталин для русни - вообще эталон царя, чуть ли не божество.
  • Small Jerboa
    Ой, та ладно.
    Уйло нікчемний другосортний наслідувач!
    Слава Богу, йому до "злого генія" Сталіна, як на вприсядки до Місяця.
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