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Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster. ФОТОрепортаж

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Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров "Бушмастер" на 38 млн долларов.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Австралийские специалисты по вопросам национальной безопасности мне говорят, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны. 31.03 Президент Владимир Зеленский обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеров Бушмастер. На следующее утро Премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. В украинское время все произошло в один день. Утром попросил, и к концу дня уже было согласование. По приглашению Министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Бушмастеров ценой 50 миллионов AUD (38 USD). Исторический момент", – рассказал он.

Читайте: "Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие", – Зеленский

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Отак і назбираємо зі світу по нитці..
  • Сергій Осадчий
    Ну це не БТР, а бронемашина, але те, що треба. Для оперативної евакуації поранених і для перекидання розрахунків з протитанковою зброєю на позиції.
  • Владимир Иванец
    Йошкін-кошкін! Де та Австралія, а й та щось старається.
    Респект, мужики. Шана й дяка від усіх нас. Ми з цими тачками швидше управимся з кацапським бидлом.
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