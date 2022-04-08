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Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский. ФОТО

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Российские оккупнты применили в селе Новоселовка под Черниговом ковровые бомбардировки, уничтожив дома до фундамента.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Остатки села Новоселовка под Черниговом.

Здесь примерялись ковровые бомбардировки. Дома уничтожены под фундамент. Под завалами местами остаются тела местных жителей.

Так выглядит геноцид украинского народа", - написал Казанский.

Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 01

Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 02
Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 03
Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 04

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Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 05
Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 06

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Топ комментарии

  • Александр Александров 7fa1b22d
    На последнем фото Стерненко?
  • Антип61
    ***** думало, що в цьому селі жили нацисти, бо там розмовляли українською мовою...
  • Stanisław Lipski e940d0e5
    Нашивка СБУ на правом предплечье.
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