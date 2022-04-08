Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский. ФОТО
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Российские оккупнты применили в селе Новоселовка под Черниговом ковровые бомбардировки, уничтожив дома до фундамента.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Остатки села Новоселовка под Черниговом.
Здесь примерялись ковровые бомбардировки. Дома уничтожены под фундамент. Под завалами местами остаются тела местных жителей.
Так выглядит геноцид украинского народа", - написал Казанский.