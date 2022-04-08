Латвия рассматривает возможность лишения гражданства за поддержку военных преступлений РФ, - Стефанчук. ФОТОрепортаж

Саэйм Латвии рассматривает изменения в Закон о гражданстве, которые создадут правовую основу для лишения гражданства лиц, поддерживающих военные преступления РФ.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время онлайн-выступления поблагодарил латвийский парламент за солидарность и поддержку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Красноречивым является факт, что со времени российского вторжения в Украину Службой государственной безопасности Латвии начато уже 14 уголовных производств в отношении жителей Латвии, которые героизировали преступления россиян в Украине", - подчеркнул украинский спикер.

Он также напомнил об очень важной поддержке Латвией усилий Украины по привлечению РФ к ответственности в международных институциях.

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Среди важных инициатив Саэйма Латвии по политической поддержке Украины Глава ВР отметил прекращение деятельности групп дружбы с РФ и Беларусью; установление административной ответственности за использование враждебной символики РФ; расторжение сотрудничества с русскими и белорусскими городами и т.д.

Стефанчук также поблагодарил за поддержку в вопросе введения бесполетной зоны над Украиной; предоставление вооружения, медицинских и продовольственных товаров, разрешения латвийским добровольцам участвовать в боевых действиях против российского захватчика в Украине.

"С особой благодарностью хотел бы отметить принятие Саеймой Латвии закона о поддержке граждан Украины, благодаря которому тысячи граждан нашей страны в поиске спасения от бесчеловечной войны РФ против Украины смогли найти убежище в гостеприимной щедрой Латвии", - отметил спикер.

Он отметил и ценный вклад Латвии в продвижение вопроса скорейшего присоединения Украины к ЕС и введения жестких санкций против России.

"Украина высоко ценит позицию высшего руководства Латвии по поводу необходимости полного прекращения торгово-экономических отношений со страной-агрессором. Особо хотел отметить акцию "Покупай украинское", - добавил Глава ВР.