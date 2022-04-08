Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

"Огромное спасибо за детство!": 9-летний мальчик из Гостомеля написал письмо маме, которую расстреляли российские оккупанты. ФОТО

19 32321
Российские войска расстреляли машину, на которой из Гостомеля убегала женщина со своим сыном. Мать погибла на месте, 9-летний мальчик выжил, люди вытащили его из машины. Он написал письмо маме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо мальчика публикуют соцсети.

Также читайте: С начала вторжения РФ в Украине погибли 169 детей, 306 - ранены, - Офис Генпрокурора

Мальчик благодарит маму за детство и лучшие 9 лет жизни. Сказал, что постарается прожить жизнь хорошо, чтобы потом встретиться с ней в раю.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Чукча не читатель.
    Суки рашистські. Не пробачимо ніколи в житті. І на тому світі також.
  • Hanry Cikorsky
    Прочитайте. Этот ребенок умнее и добрее всех руских вместе взятых.
  • Andy S 89bd7d80
    Пленных не брать.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости