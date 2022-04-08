"Огромное спасибо за детство!": 9-летний мальчик из Гостомеля написал письмо маме, которую расстреляли российские оккупанты. ФОТО

Российские войска расстреляли машину, на которой из Гостомеля убегала женщина со своим сыном. Мать погибла на месте, 9-летний мальчик выжил, люди вытащили его из машины. Он написал письмо маме.