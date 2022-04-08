Подполковник Безлюдько изменил Украине в Крыму в 2014 году, и был уничтожен в Украине в 2022 году. ФОТО
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Предателя Украины подполковника Безлюдского Андрея ликвидировали в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANTI-ОКУПАНТ.
"НШ - заместителя командира 70 гвардейского мотострелкового полка в/ч 71718 (г. Шали, Чечня) подполковника Безлюдского Андрея отправили в Крым для выполнения "учебно-боевых" задач. Предатель родом из г. Черкассы и еще в 14 году перешел на сторону оккупанта. Теперь его предали новые хозяева", - говорится в сообщении.