Нацполиция об обстреле вокзала Краматорска: Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни людей, среди погибших есть дети. ФОТО 18+
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, это еще одно доказательство того, что Россия жестоко, варварски уничтожает мирное население Украины, с единственной целью – убить.
"Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики. Уже известно о погибших, среди которых есть дети. Также есть раненые. Помощь оказывается всем, кто в ней нуждается. За каждое преступление, за каждую отобранную жизнью, Россия ответит перед законом", – говорится в сообщении.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Как уже сообщалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным "Укрзализныци", в результате обстрела более 30 погибших и более 100 раненых. По данным пресс-секретаря главы Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, в результате обстрела вокзала Краматорска 27 человек погибли.