Нацполиция об обстреле вокзала Краматорска: Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни людей, среди погибших есть дети. ФОТО 18+

В Донецкой области Россия ударила по железнодорожной станции в Краматорске. Ракета попала во временный зал ожидания, именно там находились сотни людей, ожидавших эвакуационный поезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, это еще одно доказательство того, что Россия жестоко, варварски уничтожает мирное население Украины, с единственной целью – убить.

"Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики. Уже известно о погибших, среди которых есть дети. Также есть раненые. Помощь оказывается всем, кто в ней нуждается. За каждое преступление, за каждую отобранную жизнью, Россия ответит перед законом", – говорится в сообщении.

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По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Как уже сообщалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным "Укрзализныци", в результате обстрела более 30 погибших и более 100 раненых. По данным пресс-секретаря главы Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, в результате обстрела вокзала Краматорска 27 человек погибли.