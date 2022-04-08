Российские оккупанты уничтожили архив Чернобыльской зоны, - председатель общественного совета при ГАЗО Сирота. ФОТО

После восстановления Украиной контроля над Чернобыльской АЭС оказалось, что россияне уничтожили архивы станции, которые накапливали десятками лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

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"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила в мусорку", - написал он в Facebook.

Он также добавил, что интернет-связь на территории села близ ЧАЭС очень слабая и едва опубликовал пост в сети.

"Надеюсь, пост пройдет цензуру Страхолисского интернета, которого скорее нет, чем есть", – написал Александр Сирота.

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