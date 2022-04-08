Российские захватчики вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские военные, занимавшиеся мародерством на временно захваченной территории Украины, начали вывозить из Беларуси в РФ угнанные авто. Они также скупают в Беларуси золото и технику, обменяв в местных банках краденые пачки гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Motolko.Help белорусского журналиста Антона Мотолько.

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"Среди тех машин с опознавательными знаками "V", которые двигаются со стороны Украины вглубь территории Беларуси (после начала отступления войск ВС России с территории Украины), есть и те, которые украдены у украинских граждан", - говорится в сообщении, иллюстрированном видеозаписью.

Также примерно в 06:00 5 апреля была зафиксирована большая колонна техники из России, которая двигалась от Гомеля по направлению к границе Беларуси с РФ. В ней кроме военной техники передвигались как легковые, так и грузовые гражданские автомобили без номеров и с опознавательным знаком "V".

При этом среди грузовых машин был автомобиль, брендированный логотипом украинской торговой марки "Гаврилівські курчата" с оторванными украинскими госномерами. Есть большая вероятность, что в таких грузовиках, а также военных КамАЗах и Уралах россиянами перевозилось награбленное у украинцев имущество.

Издание приводит список из 12 машин с фотографиями, которые, вероятно, украдены у украинцев и вывозятся в Россию.













Также сообщается о фактах, когда российские солдаты-мародеры продают пачки украденных украинских гривен.

"О том, что у российских солдат стало неожиданно много денег, свидетельствует и резко возросшая их активность в ТЦ "Катапульта" и "Бобровский" в Мозыре. По словам местных жителей, солдаты скупают технику в магазинах электроники и золото в ювелирных магазинах , куда они ходят за покупками группами по 6-10 человек", – говорится в сообщении.

Также публикуется видео с вечеринки российских военных в мозырском развлекательном центре "Спутник", на котором они поют песню "Родина" группы "ДДТ" Юрия Шевчука: "Родина! Еду я на родину. Пусть кричат ​​"Уродина". А она нам нравится, спящая красавица".

Напомним, 3 апреля, другой медиапроект Антона Мотолько "Белорусские Гаюн" обнародовал более 3 часов видеозаписи с камеры наблюдения в отделении службы доставки "СДЭК" в Мозыре в Белоруси, недалеко от государственной границы с Украиной. На видео отчетливо видны лица и некоторые шевроны на рукавах оккупантов. Захватчики оформляли доставку домой имущества, награбленного в Украине.