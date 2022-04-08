Новости Фото • Резня в Буче

Оккупанты в Буче застрелили отца на глазах 14-летнего сына. ФОТО

17 26214
17 марта Юра Нечипоренко и его отец Руслан ехали на велосипедах в Бучанский горсовет, где раздавали гуманитарную помощь. По дороге их остановил русский солдат и выстрелил в отца.

Об этом Юра рассказал журналистам BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российский солдат остановил отца и сына на улице Тарасовской. Они сразу же подняли руки.

"Мы сказали им, что нет оружия. ... Папа повернул голову в мою сторону, и его застрелили... Ему дважды выстрелили в грудь, прямо в сердце. Потом он упал", - рассказал Юра.

Оккупанты в Буче застрелили отца на глазах 14-летнего сына 01

Юра и Руслан Нечипоренко

Тогда, по словам подростка, солдат выстрелил ему в левую руку, и он тоже упал. Когда лежал на земле, в него снова выстрелили, на этот раз в предплечье.

"Я лежал на животе и не видел, что происходит вокруг", – вспоминает Юра. Солдат снова выстрелил, целясь ему в голову. "[Но] пуля прошла через капюшон".

Юра говорит, что в голову отца тоже еще раз выстрелили. Но Руслан уже был мертв.

Мальчик еще некоторое время лежал на земле, потом поднял голову, увидел, что никого нет, и изо всех сил побежал.

Оккупанты в Буче застрелили отца на глазах 14-летнего сына 02

Ранения Юры Нечипоренко

Мама Юры Алла рассказала BBC, что хотела пойти к мужу после того, как сын вернулся домой и рассказал, что случилось. Она думала, что Юра ошибся, а Руслан ранен и нуждается в медицинской помощи.

"Сын умолял меня не делать этого, – вспоминает Алла. – Говорил, что и меня убьют".

Ее остановили соседи. "[Они] сказали мне не идти дальше, объяснили, что россияне убивают всех на подконтрольных им территориях".

На следующее утро Алла позвала на помощь маму. Надев белые шарфы, они направились к месту расстрела Руслана. Мама Аллы поговорила с русскими солдатами, и им удалось унести его тело.

Руслан работал адвокатом, ему было 49 лет. По словам Аллы, он был "социально активным". "Не мог просто сидеть в убежище. Волонтерил, помогал людям".

Руслан Нечипоренко был похоронен во дворе собственного дома.

"Мы не представляли угрозы для военных, мы были гражданскими и одели белые шарфы, чтобы показать это, - говорит Юра. - Это очень глупо".

Топ комментарии

  • Bad Robot
    Мы знаем все. Мы помним все.
    Мы поняли: немцы русские не люди.

    Отныне слово "немец" "русский" для нас самое страшное проклятье.
    Отныне слово "немец" "русский"разряжает ружье.

    Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

    Если ты не убил за день хотя бы одного немца русского, твой день пропал.

    Если ты думаешь, что за тебя немца русского убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

    Если ты не убьешь немца русского, немец русский убьет тебя.

    Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии России.

    Если ты не можешь убить немца русского пулей, убей немца русского штыком.

    Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца русского до боя.

    Если ты оставишь немца русского жить, немец русский повесит русского украинского человека и опозорит русскую украинскую женщину.

    Если ты убил одного немца русского, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких русских трупов.

    Не считай дней. Не считай верст.
    Считай одно: убитых тобою немцев русских.

    Убей немца русского! - это просит старуха-мать.

    Убей немца русского! - это молит тебя дитя.

    Убей немца русского! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

    Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
    «Красная звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])
  • Dima30
    другий раз на світ народився хлопчина..
  • Кот Бегемот b96e8d54
    За Бучу, за Краматорск этих нелюдей надо истреблять повсеместно. Они не имеют права жить, это звери, которые охотятся на людей.
    Смерть кацапам !!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости