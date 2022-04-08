В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тела извлекают из большой могилы, в которой коммунальщики похоронили жертв военных преступлений. Примерно там 67 тел. У большинства – огнестрельные и осколочные ранения от взрывов. От некоторых остались только фрагменты.

Об этом пишет в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого получили, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались лишь фрагменты. Часть погибших были с документами, остальное придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК", - указала она.

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Венедиктова отметила, что впереди – кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого.

"У нас уже есть свидетели того, как этих гражданских лиц рашисты убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря уничтожения украинцев" , – подчеркнула она.

В настоящее время офис генерального прокурора располагает 100 страницами данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи.

"Наша задача-максимум установить каждого, кто нажимал на крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие", - подытожила Венедиктова.

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Автор фото и видео Олег Богчук

































