Окровавленная детская игрушка с атакованного российской "Точкой" вокзала в Краматорске. ФОТО ДНЯ
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В результате обстрела вокзала в Краматорске войсками РФ погибли не менее 5 детей.
Фото с места происшествия опубликовал журналист Роман Кулик, передает Цензор.НЕТ.
"Окровавленная игрушка лошадки с атакованного российской "Точкой" вокзала в Краматорске. Десятки погибших, дети. А ублюдки написали на ракете лицемерно-гадостное "за детей". Шизоиды, вопиющие и просящие смерти", - подписал он фото.