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Уничтоженная оккупантами "Мрія". ФОТОрепортаж из Гостомеля

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Гостомель после оккупации рашистами превратился в город-призрак. В аэропорту стоит сожженный оккупантами самый большой в мире самолет "Мрия".

В Гостомеле побывал корреспондент "Цензор.НЕТ".

Аэропорт "Гостомель" практически разрушен. 27 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Автор фото – Олег Богачук

Уничтоженная оккупантами Мрія 01
Уничтоженная оккупантами Мрія 02
Уничтоженная оккупантами Мрія 03
Уничтоженная оккупантами Мрія 04
Уничтоженная оккупантами Мрія 05
Уничтоженная оккупантами Мрія 06
Уничтоженная оккупантами Мрія 07
Уничтоженная оккупантами Мрія 08
Уничтоженная оккупантами Мрія 09
Уничтоженная оккупантами Мрія 10
Уничтоженная оккупантами Мрія 11
Уничтоженная оккупантами Мрія 12
Уничтоженная оккупантами Мрія 13
Уничтоженная оккупантами Мрія 14
Уничтоженная оккупантами Мрія 15
Уничтоженная оккупантами Мрія 16
Уничтоженная оккупантами Мрія 17
Уничтоженная оккупантами Мрія 18

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  • Saskia Jansen
    Наш Легендарний Батальйон "Азов" Визнано Найбоєздатнішим Бойовим Підрозділом У Світі
  • spase boy
    Якщо вірити Арестовичу, то влада знала про напад Росії. Чому ж цей літак і сотні інших не можна було перебазувати на закордонні аеродроми. Мрія зараз би в цей час могла б заробляти так необхідну валюту для України.
  • Oleksiy b4770ff8
    Декілька днів до того, зелена жаба закликала їсти шашлички, а не евакуйовувати людей та літаки, хоча зі всіх сторін лунали попередження. Хто винен? Зате тепер "5-й", "Прямий", "Еспресо" вирубає. Під час війни виводять наглядові ради, щоб Бєні приват24 передати!
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