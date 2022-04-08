Новости Фото • Война

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу. ФОТОрепортаж

21 86237
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер Словакии Эдуард Хегер вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем посетили город Буча.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Шмыгаля.

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу 01

"Посетили Бучу. Показал Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и Премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами.

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу 02
Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу 03
Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу 04

Также смотрите: Акция против мародерства россиян: в Лондоне оккупантам люди снесли все, чего они так жаждут. ФОТОрепортаж

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу 05
Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу 06

Мы никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы как можно быстрее остановить агрессора", – написал украинский премьер.

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу 07
Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу 08

Читайте также: В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска 50 погибших, из них пятеро – дети. Госпитализированы 98 человек, - Кириленко

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу 09

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Директор ЦРУ в середині січня особисто прилітав, попередити про повномасштабний наступ, наступ з білорусії на Київ, десант в Гостомелі. Байден: ми 28 разів попереджали. Вони всі все знали. Розмінування перешийка, незгода на виділення армії 50 млрд. Концерт великий, далі буде.
  • Сергій Осадчий
    Вони готувались здати Україну.
    Тільки от незадача - Залужний і ЗСУ були проти.
    Сьогодні дюська привселюдно образив Залужного, заявивши, що всіма операціями керує Зе.
  • Sophia-Maria Duglass
    Арестович , редкий поц, обьявил всем что без Зе в армии и птицы не поют . ( несколькими темами выше)
    Выходит это Зе приказал спецам разминировать дорогу из Крыма
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости