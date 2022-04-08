Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу. ФОТОрепортаж
21 86237
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер Словакии Эдуард Хегер вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем посетили город Буча.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Шмыгаля.
"Посетили Бучу. Показал Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и Премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами.
Мы никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы как можно быстрее остановить агрессора", – написал украинский премьер.