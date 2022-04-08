Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе. ФОТОрепортаж (18+)
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Бойцы полка Азов опубликовали фотографии, в том числе и архивные, на которых зафиксированы преступления российских оккупантов в осажденном Мариуполе. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим.
Как сообщает Цензор.НЕТ кадры опубликованы в телеграм-канале Азов-Мариуполь.
"Эти архивные фотографии должен видеть весь мир, не отводя глаз. Потому что это прямые доказательства преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в Мариуполе. В настоящее время город - сплошная рана на теле Украины, которую враги пытаются скрыть, уничтожив всех свидетелей устроенной ими трагедии", - отметил в сообщении.