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Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе. ФОТОрепортаж (18+)

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Бойцы полка Азов опубликовали фотографии, в том числе и архивные, на которых зафиксированы преступления российских оккупантов в осажденном Мариуполе. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ кадры опубликованы в телеграм-канале Азов-Мариуполь.

"Эти архивные фотографии должен видеть весь мир, не отводя глаз. Потому что это прямые доказательства преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в Мариуполе. В настоящее время город - сплошная рана на теле Украины, которую враги пытаются скрыть, уничтожив всех свидетелей устроенной ими трагедии", - отметил в сообщении.

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Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 01
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 02
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 03
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 04
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 05
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 06
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 07
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 08

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Топ комментарии

  • Люся під полковником
    Не забудемо, не пробачимо!!
  • botoks
    к сожалению жизнь, бог и судьба устроены так, что те кто голосовал за петушария, опзж, зека, ходил на референдум... тот уже на западе... а расплачиваются другие... Знакомые знакомых ватноориентированые - свалили в европу при первом же выстреле
  • Nov
    от рашистов тошнит, всему цивилизованному миру надо перестать с ними общаться, а то схватит их ребенка при благоприятной возможности и изнасилует, а потом свяжет руки и убьет выстрелом в голову
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