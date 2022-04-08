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Украинские защитники ликвидировали командира танкового полка российской армии полковника Беспалова. ФОТО

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Украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал информацию о том, что украинские воины уничтожили командира танкового полка оккупантов полковника Александра Беспалова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Командир 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка – полковник Александр Беспалов не учил топографии. Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой. Смерть врагам", - отметил он.

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Украинские защитники ликвидировали командира танкового полка российской армии полковника Беспалова 01

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Все россияне должны быть уничтожены, не только этот полковник. После Бучи, Краматорска, Мариуполя, Бородянки и других городов они не заслуживают ни на что!
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Не встиг привезти своїй ватосамиці телевізор, пральну машину, сковорідку та вживані тампакси...
  • Freya Freya
    яка огидна харя
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