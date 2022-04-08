Украинские защитники ликвидировали командира танкового полка российской армии полковника Беспалова. ФОТО
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Украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал информацию о том, что украинские воины уничтожили командира танкового полка оккупантов полковника Александра Беспалова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Командир 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка – полковник Александр Беспалов не учил топографии. Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой. Смерть врагам", - отметил он.