Оккупанты бросили танк Т-72Б3 и скрылись после атаки ВСУ: теперь он будет служить в пользу украинской армии. ФОТО

Войска РФ бросили танк Т-72Б3 и скрылись после непрямого попадания.

Об этом в Facebook сообщил воин 3-й отдельной танковой бригады Дмитрий Гнап, информирует Цензор.НЕТ.

"На первом фото - российский танк Т72 Б3. Россияне бросили его на поле боя, после того, как наш батальон остановил их атаку. Уже скоро эта машина под украинским флагом в составе нашей бригады будет уничтожать оккупантов".

Из неприятного. У нас на вооружении – такая же модель танка. Но наши машины оснащены хуже вражеских. На втором фото – место наводчика. Российский танкист выбирает цель, глядя в монитор, подключенный к современной оптике. А наши наводчики, к сожалению, до сих пор пользуются оптическими приборами разработки 80-х годов. Это не новшество. Мы знали, что часть ресурсных сверхприбылей российские власти направляют на переоснащение своей военной техники. И что-то из них дошло до адресата", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот танк российский экипаж бросил даже не после прямого попадания.

"Наш снаряд разорвался только рядом с ними, просто задев их танк несколькими обломками. Этого оказалось достаточно для россиян, чтобы оставить машину и убежать с поля боя. Именно поэтому ее почти не пришлось ремонтировать", - отметил Гнап.

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