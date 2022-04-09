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Украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орион", - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

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Украинские защитники сбили новейший российский ударный беспилотник "Орион".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook Генштаб ЗСУ.

"Сбит новейший ударный российский БПЛА. Получено подтверждение боевой работы украинских воинов, проведенной седьмого апреля", - говорится в сообщении.

Украинские военные сбили новейший российский беспилотник Орион, - Генштаб ВСУ 01

Отмечается, что это средневысотный БПЛА большой длительности полета. Бортовое оборудование предназначено для визуального, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе. Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет воздух-земля.

Украинские военные сбили новейший российский беспилотник Орион, - Генштаб ВСУ 02
Украинские военные сбили новейший российский беспилотник Орион, - Генштаб ВСУ 03

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Украинские военные сбили новейший российский беспилотник Орион, - Генштаб ВСУ 04
Украинские военные сбили новейший российский беспилотник Орион, - Генштаб ВСУ 05

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Этот аналоговнетный летун из фанеры что-ли слеплен? Какие-то новые технологии "космических войск" раиси?
  • FT FT
    Только вчера кацапоиды грозили етим Орионом уничтожать наши конвои из Европы
  • Gyro
    Там на другому фото штучний інтелект... Він виглядає всіляко розумніше за кацапа...))
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