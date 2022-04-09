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Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО. ФОТОрепортаж

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Украинские Силы спецопераций захватили несколько российских БТР и гаубицу МСТА-Б с боекомплектом.

Об этом заявило командование ССО в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько единиц вражеской техники захватила группа ССО Украины во время выполнения специальных задач. В частности, речь идет о гаубице МСТА-Б и нескольких БТР. Захваченая гаубица вместе с боекомплектом будет прекрасно справляться с задачей по уничтожению российских оккупантов. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", - говорится в сообщении.

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Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО 01


Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО 02


Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО 03

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Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО 04


Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО 05

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    5 хлопців з маленького села на Волині на сході в одному підрозділі,
    в одного не є броніка - громада піднялася скинулася і купила тей бронік як і харчі і ще багато чого і передала волонтерам з наказом - бронік - Васі.
    бронік не дійшов... - десь загубився по дорозі.
    громада скинулася знову, знову бронік Василю і дядька якийсь з села
    який мае маленького бусика, сказав - до сраці всіх - все в мій бусик сам їм повезу....
    громада скинулася на бензин дядьку - бронік Васі!
    непереможні!!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    здох!
    Так стало відомо, що українські бійці ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна, який був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії.
    Прикопали вже в Волгограді.
    Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

  • Sophia-Maria Duglass
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