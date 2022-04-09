Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО. ФОТОрепортаж

Украинские Силы спецопераций захватили несколько российских БТР и гаубицу МСТА-Б с боекомплектом.

Об этом заявило командование ССО в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько единиц вражеской техники захватила группа ССО Украины во время выполнения специальных задач. В частности, речь идет о гаубице МСТА-Б и нескольких БТР. Захваченая гаубица вместе с боекомплектом будет прекрасно справляться с задачей по уничтожению российских оккупантов. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", - говорится в сообщении.

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