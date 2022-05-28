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Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Российские войска удалось оттеснить на ранее занятые позиции, также поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Но проезд между городами сохраняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины. Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды, в некоторых местах начались уличные бои. Как следствие, имеем повреждение 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян прилегающий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.

Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 01

Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 02

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Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 03

Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 04

Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 05

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Из-за значительных потерь россияне вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки в Луганской области, - Гайдай 06

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