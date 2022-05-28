По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий. ФОТО
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Ночь в Сумской области прошла неспокойно. С полуночи до четырех утра Россия обстреливала территории региона.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, по Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие.
"Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской громады, около 6 прилетов. Со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской громады. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска", - отмечает Живицкий.
К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Он также обнародовал последствия удара по сельхозпредприятию Путивльской громады.