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По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий. ФОТО

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Ночь в Сумской области прошла неспокойно. С полуночи до четырех утра Россия обстреливала территории региона.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие.

"Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской громады, около 6 прилетов. Со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской громады. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска", - отмечает Живицкий.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Он также обнародовал последствия удара по сельхозпредприятию Путивльской громады.

По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий 01

По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий 02
По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий 03
По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий 04
По Сумщине нанесен ракетный удар. С территории РФ велись минометные и артиллерийские обстрелы региона, - Живицкий 05

Топ комментарии

  • 5 копійок
    А у відповідь пуляли, чи найвеличніший сказав не праваціравать?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Повторюю-потрібно бити у відповідь інакше це не припиниться...
  • Stanislav Bryzhyk
    Поки не почнуть кидати у відповідь, нічого не зміниться на краще...
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