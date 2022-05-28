За сутки войска РФ нанесли 21 удар по Донетчине. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Как отмечается, оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. Разрушения получили 32 гражданских объекта – жилые дома, пожарная часть, база отдыха, строительное и сельскохозяйственное предприятия, критическая инфраструктура.
"Под обстрелом врага находились населенные пункты: Авдеевка, Лиман, Бахмут, Святогорск, Железное, Николаевка, Красногоровка, Торецк, Райгородок, Донецкое, Нью-Йорк, Приволье, Шумы, Ягодное. Российские войска били из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпов огня "Ураган" и "Град", тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.