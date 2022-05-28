Преподавание на русском, "дипломы" "ДНР" и поступление в вузы в депрессивных регионах РФ: Оккупанты открыли в Мариуполе школу. ФОТОрепортаж

Российские захватчики во временно захваченном Мариуполе открыли школу.

Об этом в Telegram рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты открыли школу № 65. Для этого родителей заставили убрать мусор, закрыть окна пленкой и привести в порядок. Фактически набрано 9 классов всех возрастов по 35-45 детей в каждом. В школе работает небольшое по количеству классов крыло. Питания детей нет. Электричество подается от одного генератора, поэтому де-факто образование без какой-либо компьютерной техники. Преподавание – на русском: язык/литература/математика. Выпускникам обещают выдать "дипломы" "ДНР" и предлагают сразу поступление в ряд российских вузов, которые находятся в (жопе мира) экономически депрессивных регионах и не пользуются спросом россиян.

Советский союз вернулся в Мариуполь во всех ярких красках средневековья и тоталитаризма. Не хватает только переименовать Мариуполь в Жданов и восстановить бюст палачу Ленинграда", - подчеркнул Андрющенко.

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