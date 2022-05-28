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Спасательный круг и буй из утопленного крейсера "Москва" обнаружили пограничники в море, - Дейнеко. ФОТО

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Пограничники отряда морской охраны в море обнаружили круг и буй из российского крейсера "Москва", который искусно уничтожили ВСУ.

Об этом сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"Музейные экспонаты украинских сил обороны пополнятся прекрасными предметами. В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй из крейсера-утопленника "Москва". Их передали небезразличные моряки.

После встречи недофлагмана ЧФ РФ с "Нептуном" вещи дрейфовали в открытом море. Была "МОСКВА" – теперь нет. От нее остались только вот такие приятные напоминания", - подчеркнул он.

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Спасательный круг и буй из утопленного крейсера Москва обнаружили пограничники в море, - Дейнеко 01

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Топ комментарии

  • Валдис Унар
    Да и "буй" с ним).
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    тому що буй, як лосось, пливе до того місця, де він народився:
    Крейсер «Слава» был заложен в 1976 году в 445 доке «Судостроительного завода имени 61 Коммунара» в Николаеве.

    Україна "Москву" породила, Україна ж її й вбила
  • Бенина Мама
    Крабы орков сожрали, а круг с буем выплюнули.
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