Спасательный круг и буй из утопленного крейсера "Москва" обнаружили пограничники в море, - Дейнеко. ФОТО
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Пограничники отряда морской охраны в море обнаружили круг и буй из российского крейсера "Москва", который искусно уничтожили ВСУ.
Об этом сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.
"Музейные экспонаты украинских сил обороны пополнятся прекрасными предметами. В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй из крейсера-утопленника "Москва". Их передали небезразличные моряки.
После встречи недофлагмана ЧФ РФ с "Нептуном" вещи дрейфовали в открытом море. Была "МОСКВА" – теперь нет. От нее остались только вот такие приятные напоминания", - подчеркнул он.