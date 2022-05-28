Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом. ФОТО
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Украинские воины-артиллеристы Группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси "CAESAR" и эффективно уничтожают российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.
"Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек - "К бою", дальность - 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли! Результат – два танка, два БМД, грузовик с боекомплектом российских военных преступников", - говорится в сообщении.