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Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом. ФОТО

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Украинские воины-артиллеристы Группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси "CAESAR" и эффективно уничтожают российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.

"Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек - "К бою", дальность - 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли! Результат – два танка, два БМД, грузовик с боекомплектом российских военных преступников", - говорится в сообщении.

Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 01
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 02
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 03
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 04
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 05
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 06
Эффективное применение украинскими воинами французских гаубиц Caesar: уничтожены два вражеских танка, две БМД и грузовик с боекомплектом 07

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Блін, ще б таких цезарів пару сотень, то можна було б вже мацкву йти звільняти!!!
  • damian kireev
    Класная штука этот Цезарь.Намного лучше сау на гусеничной платформе и мобильнее
  • Прощай немытая раССея
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