В результате российского ракетного обстрела в Чернобаевке погиб мужчина, еще шестеро получили ранения, - прокуратура Херсонщины. ФОТО

Накануне оккупанты обстреляли Чернобаевскую сельскую громаду. Это привело к потерям среди мирного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской облпрокуратуры.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 мая 2022 года оккупационные войска России в очередной раз произвели ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской громады. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом, под завалами родительского дома погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть гражданских лиц. Информация о масштабах разрушений гражданской инфраструктуры уточняется.

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Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.





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