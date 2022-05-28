Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Разоблачена преступная схема вывода должностными лицами предприятия 52 млн гривен на счета предприятий, подконтрольных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как отмечается, столичная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту совершения финансовых махинаций должностными лицами предприятия и вывода более 52 млн гривен на счета предприятий, подконтрольных РФ.

Согласно материалам досудебного расследования, с 2021 года должностные лица предприятия, принадлежащего гражданину РФ, экс-депутату госдумы РФ от провластной партии путем осуществления финансовых махинаций при закупке материалов производства перечислили на счета обществ, находящихся на территории страны-агрессора, завышенную импортную стоимость товара на сумму свыше 52 млн грн.

"В связи с изложенным, правоохранители провели санкционированные обыски на указанном предприятии, по местам проживания фигурантов и в принадлежащих им помещениях. Во время обысков изъяты первичные документы финансово-хозяйственной деятельности по импортным операциям и операциям с контрагентами внутреннего рынка Украины, финансовую отчетность и черновые записи", - говорится в сообщении.













Досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины.