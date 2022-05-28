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Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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Разоблачена преступная схема вывода должностными лицами предприятия 52 млн гривен на счета предприятий, подконтрольных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как отмечается, столичная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту совершения финансовых махинаций должностными лицами предприятия и вывода более 52 млн гривен на счета предприятий, подконтрольных РФ.

Согласно материалам досудебного расследования, с 2021 года должностные лица предприятия, принадлежащего гражданину РФ, экс-депутату госдумы РФ от провластной партии путем осуществления финансовых махинаций при закупке материалов производства перечислили на счета обществ, находящихся на территории страны-агрессора, завышенную импортную стоимость товара на сумму свыше 52 млн грн.

"В связи с изложенным, правоохранители провели санкционированные обыски на указанном предприятии, по местам проживания фигурантов и в принадлежащих им помещениях. Во время обысков изъяты первичные документы финансово-хозяйственной деятельности по импортным операциям и операциям с контрагентами внутреннего рынка Украины, финансовую отчетность и черновые записи", - говорится в сообщении.

Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 01
Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 02
Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 03
Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 04
Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 05
Разоблачена преступная схема вывода 52 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий, - прокуратура 06

Досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины.

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  • Старый зольдат
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  • olele
    NATO-кOTAN@A_Traxel

    Ситуація в зеленої саранчі ахова.
    Реальні рейтинги вимірюються однією цифрою, електорат повбивали та розігнали за кордон москалі, півтора мільйона взяли як ясир, решта чухає ріпака в глибокій депресії, бо всьо не то що Зєля абіщял.
    Вихід лише - зміна Конституції, поки банда жива, і диктатура! Ням-ням )
    Але ж, ска, диктатура може триматися лише на штиках, а штики воюють і дуже якось косяться нєдовєрчіво на верховного, що знімає відоси з бункера і ні разу не був у військах.
    Ясний хрєн, покластися воно може лиш на кацапські штики.
    Оп-с! - так все сходиться )
  • Александр Кирьянов d36c0ac9
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