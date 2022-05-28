Оккупант-мародер, который фотографировался в Ирпене на Polaroid – псковский десантник Пилантов, - InformNapalm. ФОТО

26 мая глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что благодаря искусственному интеллекту идентифицировали личность оккупанта, который мародерствовал в Ирпене и сфотографировался на Polaroid. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm считают, что на снимке – другой военный РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

"У международного разведывательного сообщества InformNapalm нет искусственного интеллекта, но есть многолетний опыт в области OSINT и распознавание лиц российских военнослужащих. Наши волонтеры усомнились в сходстве между лицом на фотографии из Ирпеня и лицом "идентифицированного" Третьякова, и решили провести свое расследование Его результат. опровергает версию Минцифры", - говорится в сообщении.

По итогам OSINT с элементами распознавания лиц волонтерами InformNapalm идентифицирован российский военнослужащий Павел Дмитриевич Пилантов, 17.09.1996, уроженец с.Медведь Новгородской области. ИНН 531905884738, СНИЛС 172937350994.

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Анализ добытого фотоматериала указывает на то, что Пилантов окончил школу в Санкт-Петербурге. После призыва на срочную службу был направлен в 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ в г.Омске, после чего продолжил службу в воздушно-десантных войсках. В последние годы и по сей день он служит в 104-м десантно-штурмовом полку (в/ч 32515) 76-й дивизии ВДВ пос.Череха (Псковская область).





В базе данных российской службы судебных приставов обнаруживается множество исполнительных производств в отношении Павла Пилантова – как в его родной Новгородской области, так и в Псковской, где он проходит службу. Учитывая это, войну с Украиной этот мародер-десантник воспринял как возможность поправить свое финансовое положение.

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