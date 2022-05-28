Оккупант-мародер, который фотографировался в Ирпене на Polaroid – псковский десантник Пилантов, - InformNapalm. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.
"У международного разведывательного сообщества InformNapalm нет искусственного интеллекта, но есть многолетний опыт в области OSINT и распознавание лиц российских военнослужащих. Наши волонтеры усомнились в сходстве между лицом на фотографии из Ирпеня и лицом "идентифицированного" Третьякова, и решили провести свое расследование Его результат. опровергает версию Минцифры", - говорится в сообщении.
По итогам OSINT с элементами распознавания лиц волонтерами InformNapalm идентифицирован российский военнослужащий Павел Дмитриевич Пилантов, 17.09.1996, уроженец с.Медведь Новгородской области. ИНН 531905884738, СНИЛС 172937350994.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Идентифицирован мародер-рашист, оставивший в Ирпене свое фото на Polaroid, - Минцифры. Фоторепортаж
Анализ добытого фотоматериала указывает на то, что Пилантов окончил школу в Санкт-Петербурге. После призыва на срочную службу был направлен в 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ в г.Омске, после чего продолжил службу в воздушно-десантных войсках. В последние годы и по сей день он служит в 104-м десантно-штурмовом полку (в/ч 32515) 76-й дивизии ВДВ пос.Череха (Псковская область).
В базе данных российской службы судебных приставов обнаруживается множество исполнительных производств в отношении Павла Пилантова – как в его родной Новгородской области, так и в Псковской, где он проходит службу. Учитывая это, войну с Украиной этот мародер-десантник воспринял как возможность поправить свое финансовое положение.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные РФ с начала войны отправили из пограничных городов в глубинку России почти 60 тонн посылок, - СМИ. ИНФОГРАФИКА