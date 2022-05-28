Новости Фото • Война

Авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

5 8709
Российские оккупанты авиаударом уничтожили здание кинотеатра в Лисичанске.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки ищут людей. Авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске. Без жертв. Раньше здесь скрывались от обстрелов лисичане. Все они давно эвакуированы. К счастью.

Авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди, - Гайдай 01

Также читайте: По предварительным оценкам, из-за войны России против Украины голодающих в мире станет больше на 18 млн, - представитель ООН Мартина

Авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске, где раньше прятались люди, - Гайдай 02

Рашисты намеренно стряпают по местам, где могут находиться жители, таким образом россияне пытаются убить как можно больше украинцев", - отметил чиновник.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости