Новости Фото • Война

ВСУ ликвидировали командира десантно-штурмового батальона рашистов подполковника Досягаева. ФОТО

24 69447
Вооруженные силы Украины ликвидировали командира десантно-штурмового батальона 104-го десантно-штурмового полка ВС РФ подполковника Александра Досягаева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

ВСУ ликвидировали командира десантно-штурмового батальона рашистов подполковника Досягаева 01

"Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Бойцы 128-й ОГШБр ликвидировали офицера российских оккупационных войск Трошина. ФОТО

Топ комментарии

  • Vladimir Petrov efcefe89
    Улетел вслед за русским военным кораблем.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    забалел...острая свинцовая достаточность
  • Sophia-Maria Duglass
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости