В Севастопольской бухте буксируют десантный катер, ранее замеченный у острова Змеиный. ФОТО

В Севастопольской бухте два буксира перетаскивают в сторону края бухты десантный катер проекта "Дюгонь".

Об этом сообщает Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

В составе Черноморского флота России нет таких катеров. Однако раньше такой катер уже был замечен у острова Змеиный.

Эксперт по российскому флоту Эйч Ай Саттон по просьбе Радио Свобода идентифицировал катер типа "Дюгонь" на фотографиях, сделанных спутником над островом 9 мая. На его палубе, как считает эксперт, может находиться зенитно-ракетный комплекс "Тор", призванный заменить один из уничтоженных украинской армией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У нас столько ракет Harpoon, что можем потопить весь Черноморский флот РФ, - Братчук. ВИДЕО

Десантные катера проекта 21820 "Дюгонь" – серия высокоскоростных российских десантных катеров на воздушной каверне для ВМФ России. Кодификация НАТО "Dyugon"/"Ataman Platov". Катера проекта предназначены для скоростного переброса через море и высадки на необорудованное побережье десанта, колесной и гусеничной техники. Может перевозить 2 основных боевых танка или 4 БМП/БТР, или 140 т груза, или 90 человек десанта.

В составе Военно-морского флота России пять катеров типа "Дюгонь".