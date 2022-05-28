Российский самолет обстрелял церковь и детсад на Сумщине, ранена женщина, - ГНСУ. ФОТО

Российская авиация около 18-ти вечера нанесла удар по приграничной Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточное региональное управление Госпогранслужбы.

"Враг совершил три пуска неуправляемыми ракетами по двум пограничным населенным пунктам Сумского района. В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога", - говорится в сообщении.





Отмечается, это уже второй за сегодня удар российской авиации по приграничной Сумщине.

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В общей сложности, с начала суток с территории РФ область обстреливали уже 6 раз.