В оккупированном Севастополе заправляются топливом 2 БДК и ракетный катер рашистов, - СМИ. ФОТО

В Графской бухте оккупированного Севастополя заправляются четыре корабля Черноморского флота России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Первый слева корабль корреспондент Крым.Реалии идентифицировать не смог.

Второй и третий – это большие десантные корабли проекта 775. В составе Черноморского флота четыре таких корабля: "Цезарь Куников" (бортовой номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151). БДК "Азов" и "Новочеркасск" сейчас находятся на ремонте в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота, расположенном в Килен-бухте.

Крайним справа пришвартован малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Вышний Волочек" (бортовый номер 609), "Орехово-Зуево" (626), "Ингушетия" (630) и "Грайворон" (600).

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На берегу Графской бухты расположена топливная база Черноморского флота РФ, поэтому бухту иногда называют "нефтяная гавань", корабли заправляются здесь топливом.