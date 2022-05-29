Враг ведет штурм Северодонецка, бои продолжаются до сих пор. Из-за российских обстрелов в Луганской области есть погибшие и раненые, - Гайдай. ФОТО
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
Он пояснил, что во время непрерывных обстрелов не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить их на наличие или отсутствие жертв.
Поэтому, по словам Гайдая, опираясь на ежедневно растущее количество поврежденного жилья, погибших может быть больше.
"Ситуация крайне обострена. Так, 28 мая в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Это были тяжелые сутки для города - авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", повреждены 22 дома. В Северодонецке обстановка еще более тяжелая – враг ведет штурм. Бои продолжаются до сих пор. Годовщину города оставшиеся жители встретят в подвалах. Кроме женщины, которая вчера погибла в своем доме в старых районах", – отметил Гайдай.
Относительно разрушений жилого фонда: Северодонецк – 13 домов, Горское – 11, Тошковка – семь, Врубовка – шесть, Нырково – два.
Также следует отметить, что в районе Бобрового враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Однако силами штурмовой авиации нанес авиационных ударов в районе Устиновки.
Гайдай напоминает, что за минувшие сутки на фронте отбиты семь атак россиян, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".