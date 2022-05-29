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ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай. ФОТО

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Защитники Украины потеснили орков в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут"

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Северодонецк - это Украина. ВСУ потеснили орков в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут". Рашисты находятся до сих пор в гостинице областного центра среди горы трупов своих орков. Штурмуют город, бои идут без остановки. Наступления в Боровском и Бобровом отбиты - россияне отступили на раньше заняты позиции", - информирует Гайдай.

Также, по его словам, украинские защитники имели успех в направлении "дороги жизни", россиян отбили и потеснили.

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ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 01
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 02
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 03
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 04
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 05
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 06
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 07
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 08
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 09
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 10
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут, - Гайдай 11

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Ради чего кацапня сдыхает? Ради бредовых хотелок мелкого шизофреника в бункере? Реально,орки.
  • Leshek
    В основном за деньги. Кто-то из наших проукраинских блогеров сообщал ,что повысили кацапы контрактникам з.п. до 200 000 деревянных. Для этих дикарей-лузеров, которые не в состоянии найти нормальную работу это огромные деньги. Правда не факт что заплатят и что тебя не грохнет ВСУ. Но там с головой никто не дружит.
  • Green sheet
    То что рашисты с таким упорством лезут в Украину не боясь сдохнуть говорит о самой нелегкой и даже ужасной жизни на Рашке. Ну очень сомневаюсь что зажиточному человеку захочется слезть ос своего дивана и полного холодильника и пойти сдохнуть в чужой стране за какую то сковородку. А в дказательство етих слов есть куча видео как трупы рашистов привозят домой в росийские потемкенские деревни где дома из говна и палок а про асфальт на дорогах знают только из слухов
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