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Рашисты обустроили "трупосвалку" в одном из супермаркетов Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО 21+

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Российские оккупанты в заблокированном Мариуполе сваливают тела людей, как мусор. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередные страшные находки. В помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе по пр. Свободы россияне обустроили трупосвалку. Буквально. Сюда россияне свозят тела погибших, которых вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощи даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию паталогоанатомов. Фото свежее. Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии", - рассказал он.

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Рашисты обустроили трупосвалку в одном из супермаркетов Мариуполя, - Андрющенко 01

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Росєяне,це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекції,істоти без роду та племені!!))
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Россия должна быть расчленена на 1000 мелких недореспублик
  • Nikolai Chizhevsky
    я не сумніваюсь в зсу я сумніваюся в гідранті який останній час не к добру постійно повторюе що буде перемога якщо повернемося на 23 лютого 2022, а не на 1991 рік де наші кордони визнані всім світом навіть після жертв в Бучі і Маріуполя а ще викриеться звірства в Херсонскій і Запорізький після деокупаціїї зеленский порушує конституцію заявами про торг і обговорення нашими теріторіями донбасу і криму з ворогом і тим кто його окупував,тут не може бути ніяких компромісів взагалі скільки б жертв з боку арміїї не було би це набагато меньше ніж мілліони які живуть в окупаціїї і якщо б так всі думали що загинуть солдати то мапа світу була б іншою і якщо зараз ми не звільнемо такої ситуаціїї де орк армія не сама сильна, де санкціїї, де дають важку зброю, де підтримка всього світу, більше такого шансу не буде, і зеленского заяви що колись там отвоюемо це брехня якщо не в цьому році то чим дальші тим кацапи зроблять висновки і буде нова війна
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