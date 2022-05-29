Рашисты обустроили "трупосвалку" в одном из супермаркетов Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО 21+
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Российские оккупанты в заблокированном Мариуполе сваливают тела людей, как мусор. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередные страшные находки. В помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе по пр. Свободы россияне обустроили трупосвалку. Буквально. Сюда россияне свозят тела погибших, которых вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощи даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию паталогоанатомов. Фото свежее. Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии", - рассказал он.