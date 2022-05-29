Мэр Голой Пристани Бабич два месяца находится в плену оккупантов

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОГА Андрей Соков, передает Цензор.НЕТ.

"Голопристанский городской голова Александр Бабич в течение 2 месяцев находится в российском плену. С 28 марта о нем нет никаких известий. Обращаюсь к представителям власти на разных уровнях и международной общественности с призывом применить все возможные механизмы для возвращения руководителя! Похищение Александра Бабича - трагедия не только для его семьи, а для каждого жителя Голопристанской громады! Помогите!", - подчеркнул Соков.

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