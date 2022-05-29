Оккупанты совершили артиллерийский обстрел домов местных жителей Гуляйполя. ФОТОрепортаж

Враг в очередной раз попал по жилым домам мирного населения Гуляйполя Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"28 мая военнослужащие РФ совершили артиллерийские обстрелы по домам местных жителей Гуляйполя, которые получили значительные повреждения. В домах выбиты окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах. Разрушены придомовые территории, гаражи и другие хозяйственные здания. В некоторых местах осколками повреждены дворы, также пострадал припаркованный автомобиль", – говорится в сообщении.

В настоящее время установлена ​​информация об одном травмированном человеке.

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