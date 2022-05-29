Ликвидирован пожар, вызванный вражеским обстрелом в Сумской области, - ГСЧС. ФОТО

В Сумской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 28 мая в Службу спасения 101 поступило сообщение, что в результате вражеских обстрелов в одном из населенных пунктов Сумского района произошло возгорание на территории детского сада.

"Огнеборцы, оперативно прибывшие по вызову, ликвидировали пожар и предотвратили его распространение на здание учебного заведения", - говорится в сообщении.

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