Ликвидирован пожар, вызванный вражеским обстрелом в Сумской области, - ГСЧС. ФОТО
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В Сумской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, 28 мая в Службу спасения 101 поступило сообщение, что в результате вражеских обстрелов в одном из населенных пунктов Сумского района произошло возгорание на территории детского сада.
"Огнеборцы, оперативно прибывшие по вызову, ликвидировали пожар и предотвратили его распространение на здание учебного заведения", - говорится в сообщении.