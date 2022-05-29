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Техника оккупантов на острове Змеиный. ФОТО

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На острове Змеиный российские захватчики разместили полтора десятка единиц техники, а рядом с ним находятся два судна РФ.

Это видно на спутниковых снимках компаний Planet.com и Maxar Technologies, которые обнародовал в твиттере OSINT-блогер Тим Эрхарт, передает Цензор.НЕТ.

"На Змеином острове в Украине была замечена большая российская баржа с краном и десантным судном. Видно дополнительные транспортные средства, их сейчас 14. Эта баржа совершила много поездок на остров за последние недели", - говорится в сообщении.

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Техника оккупантов на острове Змеиный 02
Техника оккупантов на острове Змеиный 03
Техника оккупантов на острове Змеиный 04
Техника оккупантов на острове Змеиный 05
Техника оккупантов на острове Змеиный 06
Техника оккупантов на острове Змеиный 07

Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    У нас є вопріс, клац-клац. Якого зуя та баржа́ і корито з м'ясом стовбичать угорі, клац-клац? Давайте сюди, вниз, клац-клац! Вкусноє! Жерти хочемо! Клац-клац!

    © спільнота крабів о. Зміїний 🦀🦀🦀🦀🦀🦀
  • Zebra Zebr
    Красивые фотографии.. Но хочется что-бы они стали еще красивее.
  • шеколадный зае%ец
    сделайте с них красівоє
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