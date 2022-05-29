Добровольческие формирования Львовщины проходят обучение по применению тяжелого вооружения, - Козицкий. ФОТОрепортаж
Об этом в Телеграме сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Обучение проводят с 27 по 31 мая для сотни членов добровольческих формирований территориальных громад области. Участников военной подготовки знакомят с порядком транспортировки, развертывания и применения тяжелого вооружения. В частности переносных ракетных комплексов, гранатометов и минометов", - написал Козицкий.
Напоминается, что во Львовской области, включая Львов, сформировали 83 военизированные формирования территориальных громад. В них входят тысячи граждан.
"Львовская ОВА позаботится о том, чтобы в летний период расширить количество мер по подготовке военизированных подразделений территориальных громад", - добавил глава области.
Приобщиться к добровольческим формированиям можно по месту жительства.