В бою с россиянами погиб герой Майдана Виталий Дерех. ФОТО

В ходе боев с российскими оккупантами в районе Попасной погиб пластун, журналист, сапер и герой Майдана Виталий Дерех.

Об этом сообщил в фейсбуке Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Виталию Дереху было 34 года. Еще 16-летним юношей он стал участником Оранжевой революции, затем – Революции Достоинства. Весной 2014 года одним из первых поступил добровольцем в "Айдар", командовал первым отделением первой роты батальона. Отмечен государственным Орденом за мужество III степени, Пластовым Бронзовым крестом за геройский чин (спасение жизни).

В 2016-2018 годах работал в Муниципальном карауле г. Ивано-Франковск, в частности, спасателем.

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В феврале 2022 года Виталий снова оказался на передовой. Защищал Киев, руководил расчетом противотанковых средств, ликвидировал не одну единицу вражеской техники и личного состава.

Виталий Дерех погиб в бою с российскими оккупантами в Бахмутском районе Донецкой области.





