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Винница прощается с девятью КОРДовцами, которые погибли, защищая Украину. ФОТО.

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Сегодня на площади Стуса в Виннице проходит прощание с защитниками Украины, винничанами, бойцами "КОРДа", которые погибли, защищая Украину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отдали жизнь за нашу свободу:
Зайцев Михаил,
Подзигун Игорь,
Антощук Виталий,
Клименко Дмитрий,
Щербань Богдан,
Булега Богдан,
Олейник Виталий,
Бондарчук Игорь,
Турляк Артур.

"Молодые мужчины. Сыновья. Родители…Девять жизней. Девять Героев. Элита полиции - "Корпус оперативно-внезапного действия". Это профессионалы.
Это те, кто действуют на грани возможного. Коллеги знают. Помнят… Они защищали многих, спасли многих… Сегодня девять КОРДовцев остаются в истории этой войны. И они в ней останутся, пока будем их помнить. А значит – навсегда", - отметил Борзов.

Винница прощается с девятью КОРДовцами, которые погибли, защищая Украину 01
Винница прощается с девятью КОРДовцами, которые погибли, защищая Украину 02
Винница прощается с девятью КОРДовцами, которые погибли, защищая Украину 03

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Топ комментарии

  • Валадімір Щєлєнскій
    Так місто зустрічає поліцейських спецпідрозділу КОРД, які загинули у Запорізькій області. Захищаючи Україну, дев'ять бійців КОРД з Вінниччини опинились під ракетним ударом. Тисячі людей вийшли та встали на коліна, зробивши живий коридор для героїв.
  • Валадімір Щєлєнскій
    У Запоріжжі ракета потрапила до казарми загинуло дуже багато . Влада про це мовчить.
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