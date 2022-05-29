Винница прощается с девятью КОРДовцами, которые погибли, защищая Украину. ФОТО.

Сегодня на площади Стуса в Виннице проходит прощание с защитниками Украины, винничанами, бойцами "КОРДа", которые погибли, защищая Украину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отдали жизнь за нашу свободу:

Зайцев Михаил,

Подзигун Игорь,

Антощук Виталий,

Клименко Дмитрий,

Щербань Богдан,

Булега Богдан,

Олейник Виталий,

Бондарчук Игорь,

Турляк Артур.

"Молодые мужчины. Сыновья. Родители…Девять жизней. Девять Героев. Элита полиции - "Корпус оперативно-внезапного действия". Это профессионалы.

Это те, кто действуют на грани возможного. Коллеги знают. Помнят… Они защищали многих, спасли многих… Сегодня девять КОРДовцев остаются в истории этой войны. И они в ней останутся, пока будем их помнить. А значит – навсегда", - отметил Борзов.







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