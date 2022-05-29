Еще одну партию гаубиц M777 отправляют в Украину, - Пентагон. ФОТОрепортаж

Дальнобойные гаубицы М777 погрузили в самолет в США.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

155-мм буксируемые гаубицы M777 погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.

"Гаубицы являются частью усилий США вместе с партнерами и союзниками по НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", - говорится в сообщении.

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