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Еще одну партию гаубиц M777 отправляют в Украину, - Пентагон. ФОТОрепортаж
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Дальнобойные гаубицы М777 погрузили в самолет в США.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Пентагона, передает Цензор.НЕТ.
155-мм буксируемые гаубицы M777 погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.
"Гаубицы являются частью усилий США вместе с партнерами и союзниками по НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", - говорится в сообщении.
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