Новости Фото • Помощь Украине, Война

Еще одну партию гаубиц M777 отправляют в Украину, - Пентагон. ФОТОрепортаж

24 66462
Дальнобойные гаубицы М777 погрузили в самолет в США.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

155-мм буксируемые гаубицы M777 погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.

"Гаубицы являются частью усилий США вместе с партнерами и союзниками по НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон заказал ракеты для ПЗРК Stinger на $624 млн, вместо переданных Украине

Еще одну партию гаубиц M777 отправляют в Украину, - Пентагон 01
Еще одну партию гаубиц M777 отправляют в Украину, - Пентагон 02
Еще одну партию гаубиц M777 отправляют в Украину, - Пентагон 03

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Дякємо!
  • Elena Zhmariova
    Ленд-лиз уже фактически начался! Безграничная благодарность американскому народу и президенту Байдену, который даже ручку отдал на аукцион в пользу ВСУ!
  • Iyvan Lyan
    Кацапы,это вашу смерть загружают!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости