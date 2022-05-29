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Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Харьковскую область посетил передовые позиции украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в ​​зоне ответственности подразделений.

Зеленский вручил военнослужащим государственные награды и ценные подарки и пообщался с защитниками Украины.

"Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Спасибо вам за защиту независимости Украины. Берегите себя!" – сказал президент.

"Харьковщина. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу", - написал Зеленский в твиттере.

Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 01
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 02
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 03
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 04
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 05
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 06
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 07
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 08
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 09
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 10
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 11
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 12
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 13
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 14
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 15
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 16
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 17
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 18
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 19
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 20
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 21
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 22
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 23
Зеленский посетил передовые позиции на Харьковщине и вручил военным награды: Чувствую безграничную гордость за защитников 24

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военным путем мы не можем полностью восстановить нашу территорию, нужна дипломатия, - Зеленский

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Топ комментарии

  • Saskia Jansen
  • Saskia Jansen
  • Яр Холодний
    На "Харківщині" чи "у Харкові"? Бо щось не видно "Блазня" в окопах Чи він вважає "передовими позиціями" загорожу гаражного кооперативу невідомо в якому місці Харкова?
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